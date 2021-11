홈씨씨, 겨울 준비 위한 할인 행사

13~28일까지 1600여개 인테리어 상품 할인, 상품 교환권도 증정

[아시아경제 김종화 기자] KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 인천점과 울산점 매장에서 13일부터 28일까지 16일간 다양한 할인 혜택을 담은 '홈씨씨 겨울 준비 인테리어 대전'을 진행한다.

홈씨씨는 인천점과 울산점 매장 방문고객을 대상으로 최대 30%의 할인 혜택을 제공한다. 욕실자재, 창호, 중문, 마루, 부엌용품, 가구 등 총 1600여개의 인테리어 자재와 상품을 할인된 가격에 판매한다. 특히, 홈씨씨의 프리미엄 창호인 '홈씨씨 윈도우'를 비롯, 중문 전 품목에 10%의 할인이 적용되며 창호와 중문을 함께 구입하면 추가 할인된다. 욕실자재 세트를 구매하면 홈씨씨 매장 전용 상품 교환권 5만원을 증정한다.

이 외에도 인천점의 경우, 주방가구 세트 구매 시 홈씨씨 매장 전용 상품 교환권 7만원을 증정하며, 울산점은 소파를 5% 할인된 가격에 판매하는 등 각 매장별로 추가 혜택을 선보일 예정이다.

주요 입점 업체별로도 할인 및 사은품 증정 행사를 진행한다. 블라인드 전문 업체인 월드블라인드에서는 주문 제작 블라인드를 최대 30% 할인된 가격에 판매하며 50만원 이상 구매한 고객에게는 사은품을 증정한다. 커튼 전문 업체 앤에스홈데코에서도 주문 제작 커튼 전 품목에 10% 할인 혜택을 제공하며 행사 기간 중 구매 고객에게는 고급 러그와 슬리퍼를 사은품으로 증정한다.

홈씨씨 관계자는 "갑자기 추워진 날씨에 맞춰 겨울을 준비하는 고객을 위해 다양한 상품을 엄선해 이번 할인 행사를 준비했다"면서 "특히 홈씨씨 윈도우는 단열 성능이 뛰어나 에너지 사용을 줄이고 냉난방 비용을 절감할 수 있는 프리미엄 창호로, 이번 행사를 통해 합리적인 가격으로 구매하시길 추천한다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr