“소주·맥주 대신 와인”…홈플러스, 와인 매출 56%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 올해 와인장터 행사 매출이 지난해 행사 대비 크게 증가했다고 12일 밝혔다.

홈플러스에 따르면 지난 4~7일 와인장터 상품 매출은 전년 대비 56% 신장됐다. 특히 3~5만원대 와인은 82%, 10만원 이상 와인은 39% 매출이 늘었다.

와인 카테고리 객단가는 7% 상승했다. 주류 매출 구성비는 와인이 11%포인트 상승한 31%를 기록했고 소주와 맥주 매출 구성비는 각각 3%, 6% 떨어졌다.

이번 행사에선 개점 전 고객이 줄을 서는 ‘오픈런’도 연출됐다. 지난 행사 대비 2배 물량을 마련한 ‘윈즈 쿠나와라 블랙라벨 2종’은 이틀 만에 준비 물량의 95%가 소진됐다. 5대 샤또 와인 중 4가지 프리미엄 빈티지 와인으로 구성한 ‘4대 와인 17 빈티지 패키지’는 사전 예약 기간 동안 주문이 100% 완료됐다.

홈플러스는 오는 17일까지 2만원 이하 초저가부터 50만원 이상 프리미엄 와인 200종을 12만병 선보이는 와인장터 행사를 개최한다. 지난해 행사보다 2배 물량을 확보했으며, 지난 행사 매출 구성비가 가장 높았던 2~5만원 가성비 와인과 최근 수요가 높아진 프리미엄 와인 물량을 각각 4배 이상 확대했다.

홈플러스 관계자는 “거리두기 완화로 예년의 집콕 연말에서 벗어나려는 움직임이 확산되며 연말 와인 수요 급증이 예상된다”며 “와인의 일상화 트렌드를 선도하며 고객에게 ‘와인은 홈플러스’라는 이미지를 각인시킬 것”이라고 말했다.

