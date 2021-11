골프버디 GB 레이저 아톰 "신용카드처럼 작고 가볍다"

"작고 가벼운 충전식 레이저 골프 거리측정기."

골프존데카가 출시한 ‘골프버디 GB 레이저 아톰(LASER atom·사진)’이다. 일반 신용카드와 비슷한 사이즈(가로 84mm, 세로 57mm, 높이 31mm), 주머니에 넣고 다닐 수 있다. USB 형식의 C타입 충전식 배터리를 적용해 한 번 충전으로 최소 5000번 사용이 가능하다. ‘ZST(Zero Second Technology)’ 기술을 채용해 버튼 클릭 시 0.2초 만에 목표물까지 거리 정보를 알려준다.

2m의 짧은 퍼팅부터 최대 800m 거리까지 6배율의 브라이트 뷰파인더를 통해 측정할 수 있다. 졸트 기능을 더해 진동 알림으로 목표물 포착 여부를 확인한다. 악천후에서 걱정없이 라운드할 수 있는 국제 방수 규격인 IPX4 등급이다. 특별 패키지 구성으로 기본품에 부드러운 PU 가죽 자석 케이스를 포함시켰다. 자세한 정보는 공식 홈페이지에 있다.