[사고]한국 최고 친환경 운전자 뽑는다…2021 연비왕대회 개최

아시아경제가 국내 최고의 ‘연비왕’을 뽑는 ‘2021 연비왕 대회’를 11월13일에 개최합니다.

2008년 첫 대회를 시작으로 올해로 14회째를 맞은 아시아경제 연비왕 대회는 일반인을 대상으로 자동차 연료를 최대한 절약하면서 친환경 운전 능력이 뛰어난 운전자를 가리는 대회입니다.

최근 자동차 업계의 대세로 자리 잡은 연비 운전은 환경 보호를 위해서도 갈수록 중요해지고 있습니다. 자동차 회사들은 최고의 연비를 자랑하는 친환경차를 속속 출시하고 있습니다.

그린 모빌리티의 시대, 독자 여러분의 많은 관심을 부탁드립니다.

◆일시: 2021년 11월13일(토) 오전 8시~오후 4시

◆장소: 경기 서하남IC(한국도로공사 수도권본부)

◆규모: 일반 참가 총 80팀

◆경기 코스: 총 106.4㎞(70㎞/h 주행 기준 90분 소요) 서하남IC 출발→하남JCT→동서울TG→호법JCT→덕평휴게소(반환점)→신갈JCT→서울TG→판교JCT→성남TG→서하남IC 도착

