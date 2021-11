LG전자, 그래미상 12회 존 레전드와 'LG 시그니처' 알린다

브랜드 앰버서더로 선정

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 초(超) 프리미엄 'LG 시그니처'의 브랜드 앰버서더에 세계적인 아티스트 존 레전드를 선정하고 올해 연말까지 관련 제품을 소개하는 문화예술 캠페인을 진행한다고 12일 밝혔다.

LG전자가 존 레전드와 추진하는 캠페인 주제는 '레전드의 선물: 시그니처(Legendary Gift: the SIGNATURE)'다. 존 레전드는 11일 유튜브와 애플뮤직, 아마존뮤직, 스포티파이 등에 캠페인을 위해 만든 연말 시즌송(You Deserve It All)을 공개했다.

노래 제목처럼 가사에는 코로나19로 지친 모두의 꿈을 응원하는 메시지가 담겨 있다. 이 음원은 존 레전드와 미 싱어송라이터 메간 트레이너가 함께 작곡했으며 그래미상을 수상한 라파엘 사딕이 제작을 맡았다.

존 레전드는 "이번 파트너십으로 LG 시그니처와 함께 하게 돼 기대된다"며 "LG 시그니처가 올 연말 집안에서 가족, 친구들과 함께 보내는 시간을 더욱 즐겁게 만들어 줄 것"이라고 말했다. 그는 2001년 데뷔 이후 미 음반업계 최고 권위의 상인 그래미상을 12번 수상한 실력파 뮤지션이다. LG전자는 오랜 세월 변함없이 사랑받고 있는 그의 작품과 시간이 지나도 변하지 않는 본질적 가치를 지닌 LG 시그니처가 완벽하게 조화를 이룰 것으로 기대한다고 밝혔다.

존 레전드는 드류 키르쉬 감독과 뮤직비디오를 만들어 이달 중 공개할 예정이다. LG전자는 뮤직비디오 영상을 통해 많은 고객에게 LG 시그니처 올레드 R, 와인셀러, 냉장고, 세탁기 등 다양한 LG 시그니처 제품을 알릴 계획이다. 내년 초에는 존 레전드가 미 캘리포니아 나파밸리에서 여는 와인행사에도 참여해 LG 시그니처 와인셀러의 차별화된 가치를 알릴 예정이다.

이정석 LG전자 글로벌마케팅센터장 전무는 "존 레전드가 LG 시그니처와 완벽한 조화를 이뤄 제품의 미적, 기술적 가치를 효과적으로 알릴 것으로 기대하고 있다"며 "그와 함께하는 다양한 프리미엄 마케팅을 통해 보다 많은 고객에게 LG 시그니처의 차별화된 가치를 알릴 계획"이라고 강조했다.

한편 LG전자는 LG 시그니처의 차별화된 가치를 알리기 위해 브랜드 앰버서더에 예술, 라이프스타일 등 다양한 분야의 인플루언서를 선정해왔다. 세계 정상급 프로골퍼 고진영과 박성현을 비롯해 유명 발레단 아메리칸발레시어터의 수석 발레리나 미스티 코플랜드, 패션 분야 글로벌 인플루언서 올리비아 팔레르모 등이 협업에 참여했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr