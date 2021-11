이준석이 尹에게 준 '비단주머니 1탄' 정체는…여론조작 '킹크랩' 잡는 '크라켄'

이준석 "與 여론조작 대응하는 우리의 온라인 사드"

[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘이 대선을 앞두고 댓글 조작에 대응하는 '크라켄' 프로그램을 가동한다. 이준석 대표가 윤석열 대선후보에게 준 '비단주머니 1탄'의 정체다. 앞서 이 대표는 지난 8일 윤 후보에게 선거 비책을 담았다는 실물 비단주머니를 전달한 바 있다.

이 대표는 11일 페이스북에 이 같은 사실일 알리며 "선거 중에 꼭 필요한 요소이고 이영 의원님과 디지털 정당위원회 관계자들이 지금까지 보안 지켜가면서 잘 준비해오셨다. 순서상 먼저 나오다 보니 비단주머니 1번이 되었다"고 말했다.

크라켄은 신화 속 바다 괴물로, '드루킹' 일당의 댓글 조작 프로그램인 '킹크랩'을 겨냥해서 지은 이름이다. 킹크랩을 잡아먹는 괴물이라는 의미로 여론조작 행위를 막겠다는 의지를 담은 것으로 보인다. 제작은 IT 전문가로 알려진 이영 의원이 이끄는 디지털정당위원회가 주도했다.

국민의힘은 크라켄 프로그램을 오는 14일부터 가동할 예정이다. 크라켄은 포털 사이트와 소셜네트워크(SNS)를 대상으로 작동하며, 인공지능(AI)과 모니터링 요원이 동시 투입된다. 댓글 조작 움직임이 있는지 분석하고, 의심 정황이 포착되면 중앙선거관리위원회에 신고하는 방식이다.

이에 대해 이 대표는 "인터넷 여기저기에서 여론조작을 일삼는 여당에 대응하는 우리의 온라인 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계)"라고 설명했다.

