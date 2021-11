코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴

[아시아경제 박지환 기자] 10일 코스피가 1% 넘게 하락하며 2930선으로 장을 마쳤다. 코스닥 역시 2% 이상 떨어지며 천스닥이 또 다시 붕괴됐다.

이날 코스피는 전 거래일보다 32.29포인트(1.09%) 내린 2930.17에 거래를 마쳤다. 지수는 전일보다 15.00포인트(0.51%) 낮은 2947.46에 출발한 이후 시간이 지날수록 낙폭을 키웠다. 지난 3일 3000선이 깨진 후 6거래일 동안 2900선에 머물고 있다.

투자자 별로는 기관의 매도세가 뚜렷했다. 기관은 2356억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 외국인 역시 237억원 매도 우위를 보였다. 개인만 나홀로 2350억원 순매수에 나서며 지수를 방어했다.

시가총액 상위 기업 중에선 전날 12%대 테슬라 급락 영향을 받은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 739,000 전일대비 30,000 등락률 -3.90% 거래량 257,091 전일가 769,000 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향" close (-3.90%)의 낙폭이 가장 컸다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 4,500 등락률 -2.11% 거래량 675,831 전일가 213,000 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 큰손 사랑 '현대차·기아' 好好코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향"현대차·기아 미국법인, 美상무부에 반도체 자료 제출 close (-2.11%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,500 전일대비 1,500 등락률 -1.72% 거래량 1,065,494 전일가 87,000 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 큰손 사랑 '현대차·기아' 好好[클릭 e종목] "신차 '골든 사이클'에 이노션 3Q도 최고실적"美, 반도체 자료 추가 압박하나…삼성전자·SK하이닉스 등 민감 내용 뺀 정보 제출 close (-1.72%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 1,500 등락률 -1.20% 거래량 1,566,087 전일가 125,500 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향" close (-1.20%), 네이버(-0.72%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 500 등락률 -0.46% 거래량 2,289,633 전일가 109,000 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향" close (-0.46%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 300 등락률 -0.43% 거래량 9,382,300 전일가 70,500 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개삼성이 키운 스타트업, '데모데이'서 투자 유치 기회 찾는다 close (-0.43%) 등이 뒤를 이었다.

코스닥는 20.93포인트(2.07%) 떨어진 987.75로 마감했다.

코스피와 마찬가지로 외국인과 기관이 각각 2199억원, 1707억원 순매도했다. 개인만이 나홀로 4649억원 순매수했다.

시가 총액 상위 종목 중에서는 테슬라 급락 영향을 받은 관련주들의 하락세가 두드러졌다. 코스닥에서 6거래일 연속 상승했던 시가총액 2위 기업인 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 539,100 전일대비 18,400 등락률 -3.30% 거래량 469,600 전일가 557,500 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 이날 3.30% 하락했다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 207,800 전일대비 15,000 등락률 -6.73% 거래량 1,300,444 전일가 222,800 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴 close 도 6.73% 급락했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,100 전일대비 2,100 등락률 +2.53% 거래량 1,038,782 전일가 83,000 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴 close (2.53%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 114,900 전일대비 600 등락률 +0.52% 거래량 2,185,378 전일가 114,300 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴 close (0.52%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 117,700 전일대비 2,100 등락률 +1.82% 거래량 298,001 전일가 115,600 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스닥, 외인·기관 매도에 천스닥 붕괴 close (1.82%) 등은 상승했다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "미국과 중국의 10월 물가지수 발표로 인한 인플레이션 부담이 확대됐다"며 "특히 이 영향을 받은 외국인과 기관 매도 물량이 출회되면서 약세를 주도했다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr