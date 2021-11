[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 치명적인 매력을 발산했다.

최근 제시는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 제시는 노란색 원피스에 레드립, 흑발의 완벽한 스타일링으로 섹시함을 뽐냈다.

이를 본 팬들은 "너무 아름다워요" "의상, 메이크업, 헤어 모두 완벽" "반해버렸어" 등의 반응을 보였다.

