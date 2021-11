[아시아경제 공병선 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 26,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,538,999 전일가 26,700 2021.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HMM, 3분기 영업익 2조2700억원 '사상 최대'…"高운임·해운시장 호황"외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close 은 올해 3분기 영업이익이 2조2708억원으로 전년 동기 대비 719.6% 증가했다고 10일 공시했다.

매출은 4조164억원으로 전년 동기 대비 133.7% 증가했다. 당기순이익은 2조2998억원으로 같은 기간 9239.8% 늘었다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr