[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트의 리니지2M이 다음달 2일 글로벌 29개국 서비스를 시작한다.

미국, 캐나다, 독일, 영국 등 북미와 서유럽 19개국, 러시아와 동유럽 10개국 등이다.

모든 이용자는 모바일과 엔씨 크로스 플레이 서비스 '퍼플'로 리니지2M을 즐길 수 있다.

글로벌 29개국 이용자는 리니지2M 홈페이지와 앱스토어에서 사전예약에 참여할 수 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr