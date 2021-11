코오롱, 美 친환경플라스틱업체와 협력…"가격경쟁력 갖춰 2025년 양산"

[아시아경제 최대열 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 79,100 전일대비 3,100 등락률 -3.77% 거래량 459,028 전일가 82,200 2021.11.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 백화점·패션업계, "코로나19 터널 끝 보인다" … 3분기 실적회복[클릭e종목]"코오롱인더, 물류 대란에도 안정적인 실적"[클릭 e종목]"코오롱인더, 역사적 고점 10년만에 바뀐다" close 스트리는 미국 오리진 머티리얼스와 협력해 플라스틱 원료로 주로 쓰는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)를 대체할 친환경 소재를 개발키로 했다고 10일 밝혔다. 기존 친환경 플라스틱이 물성이 떨어지거나 가격이 비싼 단점이 있는데 이를 보완할 수 있을 것으로 회사는 내다봤다.

코오롱에 따르면 오리진 머티리얼사는 폐목재나 폐지 등 다쓴 천연물질에서 화학원료를 만드는 원천기술을 갖고 있다. 네슬레·펩시 등 글로벌 기업이 이 회사의 주요 주주로 있다. 코오롱인더스트리가 가진 고분자 플라스틱 제조·가공역량을 더하면 기존 천연 물질의 단점을 보강해 석유화학 기반의 PET보다 높은 수준의 물성을 가진 제품을 만들 수 있을 것으로 예상된다.

기존의 100% 바이오 원료로 만든 친환경 플라스틱은 석유화학 PET에 비해 물성이 낮다. 빨대 등 일회용품으로 주로 써 기존 PET 시장을 대체하기 부족했다는 평을 듣는다. 오리진 머티리얼스가 개발한 친환경 바이오 플라스틱 원료는 이러한 단점을 모두 보완, 기존 PET를 대체하는 게 가능하다. 제품을 본격 양산할 경우 기존 석유화학 플라스틱에 견줘 50% 이상 탄소배출량을 줄일 수 있을 것으로 회사는 내다봤다.

두 회사는 바이오 PET를 비롯해 폴리에틸렌 푸라노에이트(PEF) 제품을 만들 계획이다. 바이오 원료 기반의 PEF는 아직 상용화되지 않은 첨단 고분자 플라스틱으로 기존 PET에 비해 강성·내열성·밀폐성이 좋다. 코오롱은 자사 기술을 더해 필름이나 섬유·자동차부품 분야로 용도를 늘릴 수 있을 것으로 보고 있다. 2025년께 양산할 수 있을 것이라고 회사는 밝혔다.

장희구 코오롱인더스트리 사장은 "환경을 고려하지 않은 사업 확장은 이제는 의미가 없는 시대"라며 "폐플라스틱 재생에 머무르지 않고 탄소 감축 플라스틱 생태계 구축을 통해 ESG(환경·사회·지배구조)경영을 선도하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr