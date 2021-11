野 "대장동 검찰 수사 '이미 충분히 미진', 즉각 특검 수용해야"

[아시아경제 나주석 기자] 야권은 이재명 더불어민주당 대선후보가 ‘검찰 수사가 미진할 경우’ 조건을 달아 특검 수용 의사를 전달한 것을 두고 ‘충분히 미진했다’며, 조건 없는 수용을 촉구했다.

10일 허은아 국민의힘 수석대변인은 구두논평을 통해 "국민 10명 중 6명 이상이 특검 도입에 찬성한다는 여론조사가 이어지자, 코너에 몰린 이재명 후보의 마음도 다급해진 모양"이라며 "야당이 그렇게나 요구하던 특검에 대해 오늘에서야 ‘조건부’ 수용의사를 밝혔다"고 평가했다.

앞서 이 후보는 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에 나와 "대장동 특혜의혹에서 미진한 부분이 있다면 특검도 필요하다"고 밝혔다.

허 대변인은 "하지만 ‘수사가 미진하다면’이라는 전제 자체가 틀렸다"면서 "검찰의 대장동 수사는 이미 ‘미진했다’"고 규정했다. 그는 "한 달 반 가까이 진행된 검찰의 수사가 남긴 것은 어설픈 압수수색 촌극, 졸속 구속영장 기각으로 상징되는 부실수사, 늑장수사밖에 없다"며 "온 국민이 검찰에 등을 돌리고 특검을 요구하는 마당에, 무슨 조건을 건다는 말인가"라고 비판했다.

허 대변인은 "검찰에게 최대한 시간을 벌어달라는 또 하나의 하명이자, 면피용 발언"이라며 "이 후보의 말대로 정말 진실규명이 필요하다고 생각한다면, 민주당과 이 후보는 즉각 특검을 수용해야 할 것"이라고 요구했다.

안철수 국민의당 대선후보는 "대장동 검찰 수사는 수사 의지를 의심받을 정도로 이미 충분히 미진하다"며 "미진하면 특검 받겠다는 것은 안 받겠다는 말장난"이라고 질타했다.

안 후보는 "윤석열 후보도 쌍특검 받겠다고 했으니 거부할 명분도 없다"며 "즉각 특검 수용하는 게 떳떳한 자세"라고 밝혔다.

