[아시아경제 공병선 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 309,500 2021.11.10 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [종합]5G·신사업 양날개…통신3사 영업익 1조 시대희비 엇갈리는 IPTV와 케이블TV… 가입자 격차 633만명으로 확대SK하이닉스, SK스퀘어로 최대주주 변경 close 은 올해 3분기 영업이익이 4000억원으로 전년 동기 대비 11.71% 증가했다고 10일 공시했다.

매출은 4조9675억원으로 전년 동기 대비 4.99% 증가했다. 당기순이익은 7365억원으로 같은 기간 87.98% 늘었다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr