10일 서울 중구 동대문디자인플라자에서 열린 ‘소비자가 직접 뽑은 2021 대한민국 올해의 녹색상품 전시회’에서 시민들이 전시품을 보고 있다. 녹색상품에는 LG전자, 삼성전자, 한국철도공사, 에코메스, 에덴바이오벽지, 헬씨티슈, 수미, 수파트엘릭사, 기쁨앤드, 라이브어스텍, 무림에스피, 버닝코리아, 아모레퍼시픽, 에코라이프패키징, 이너보틀, 인에코, 피유엠피, 커스텀팩토리, LX하우시스 총 19개사의 51개 상품이 선정됐다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.