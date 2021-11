위메프, 11일 하루 겨울철 가전·의류 대상 '1111 특가' 행사

[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 겨울 준비를 위한 초특가 행사를 연다.

위메프는 11일 '1111특가'를 진행한다고 10일 밝혔다. 1111특가 모든 상품은 숫자 '11'을 활용해 가격 끝자리를 '11원' '111원' 등에 맞춰 선보인다.

주요 상품으로 겨울철 필수 가전으로 떠오르고 있는 온수 매트, 가습기와 겨울 의류를 준비했다. △한일의료기 돌흙침대 헤링본 온수 매트 더블(GKS-DYD1003D) 15만1111원 △하임셰프 초음파 가습기(HUH-450) 4.5ℓ 2만8111원 △STCO 블랙 웰론 경량 V넥 패딩 베스트(SPVQD01NSB) 1만1111원 △행텐 여성 롱플리스 점퍼(AE7I083480311) 2만1111원 등이다.

이날 0시부터 6회에 걸쳐 공개하는 타임세일에서는 김장재료를 엄선, 특가에 선보인다. 대표 상품은 △원해원 김장 김치양념 3.5㎏ 2만6111원 △계룡푸드 100% 국내산 강경 새우젓 추젓 1㎏ 1만3111원 등이다.

이 밖에도 △베베숲 아이캔 핸드워시 메론 용기1+리필3 5111원 △천호엔케어 데일리코어 프로폴리스 아연 30캡슐x2박스 7111원 △아임닭 닭가슴살 함박스테이크 오리지널 100g 1+1+1 4111원 △헬로카봇 시즌6 온라인관람권 1만4111원 등을 선보인다.

