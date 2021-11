이노션, 대한민국 최고 광고회사 2년 연속 1위

[아시아경제 임춘한 기자] 이노션 월드와이드는 글로벌 광고 전문지 ‘캠페인 브리프 아시아’가 발표한 ‘2021년 가장 주목 받은 아시아 지역 광고회사’ 순위에서 2년 연속 한국 1위 광고회사로 선정됐다고 10일 밝혔다.

이노션은 총점 1430점을 획득해 지난해에 이어 2년 연속 한국 광고회사 1위에 이름을 올렸다. 아시아 지역 전체 순위는 지난해 9위에서 올해는 6위에 오르며 아시아 지역 최정상급 광고회사임을 입증했다. 톱 10에 선정된 광고회사 중 한국 회사는 이노션이 유일하다.

캠페인 브리프 아시아는 1987년 호주에서 창간한 광고전문매체로 호주, 아시아, 뉴질랜드, 미국, 영국 등에서 폭 넓은 독자층을 확보하고 있다. 1995년부터 시작된 가장 주목 받는 아시아 지역 광고회사 순위는 칸 라이언즈, 뉴욕 페스티벌, 클리오 어워즈 등 세계 3대 국제광고제를 포함해 최근 주요 수상 성과를 행사 위상과 상 종류에 따라 차등적으로 점수화해 선정하고 있다.

이노션은 프린티드 바이 파킨슨으로 칸 라이언즈에서 2관왕, 리틀 빅 이모션·에어 패딩 등으로 뉴욕 페스티벌에서 5관왕, 클린업 메콩 등으로 클리오 어워즈에서 5관왕을 차지하는 등 세계 3대 국제광고제를 비롯해 주요 해외광고제에서 우수한 성적을 거둬 높은 점수를 받았다.

가장 주목 받는 광고회사 크리에이티브 디렉터로는 김정아 이노션 최고 크리에이티브 책임자(CCO)가 2년 연속 1위를 기록했다. 아시아 전체에서도 6위에 오르며 글로벌 최고 크리에이티브 디렉터로서 인정받았다. 문나리·양도유 이노션 크리에이터도 대한민국에서 올해 가장 주목 받은 크리에이터 공동 1위에 선정됐다.

이용우 이노션 대표이사는 “이노션이 가진 독창적이고 혁신적인 크리에이티브를 통해 국제광고제에서 다수 수상한 역량이 2년 연속 대한민국 1위 광고회사로 이어져 매우 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 국내외 광고주에 대한 차별화된 마케팅 솔루션을 제공해 글로벌 커뮤니케이션 회사로서의 입지를 더욱 공고히 해나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr