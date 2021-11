[클릭 e종목] 신세계인터내셔날, 화장품 이익 저하 '우려가 현실로'

[아시아경제 황준호 기자] 하나금융투자는 10일 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 1,500 등락률 -0.88% 거래량 27,473 전일가 169,500 2021.11.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 신세계인터내셔날, 3Q 영업익 141억…전년比 103%↑"다시 출근" … 옷장 열어보니 골프복·레깅스만 한가득[클릭e종목]"신세계인터내셔날, 3분기 실적 기대치 하회 예상…목표가↑" close 의 목표주가를 20만원으로 하향 조정했다. 화장품 부문의 이익 저하에 따른 목표주가 조정이다.

신세계인터내셔날의 올 3분기 매출액은 전년 대비 5% 성장한 3502억원으로 집계됐다. 영업이익은 103% 늘어난 141억원으로 나타났다. 100%가 넘는 실적 성장세지만 시장 기대치는 넘어서지 못했다.

해외패션 부문 매출은 전년 대비 15% 신장하며 실적 개선을 견인했다. 수입화장품 매출도 36% 고성장했지만, 자체 화장품 브랜드 매출이 212억원(-47%)에 그쳤다. 생활용품 부문 매출은 11% 성장세를 보였지만 영업적자(25억원)를 기록했다. 이어 국내패션 매출은 9% 줄었으며, 27억원의 영업적자까지 기록했다. 여성복 매출 증가에도 불구, 대형마트 향 브랜드 '데이즈'가 급감했기 때문이다. 화장품 부문의 경우 매출도 1% 줄었으며 영업이익은 전년 대비 25% 줄어든 72억원을 기록했다.

서현정 하나금융투자 연구원은 "신세계인터내셔날의 실적과 주가 회복은 당분간 시간이 걸릴 것으로 예상된다"며 "자체 화장품 브랜드 특히 '비디비치'의 매출 성장률 저하가 해소되지 않고 있기 때문"이라고 분석했다. 올 3분기 간 비디비치 매출은 전년 대비 53% 줄어든 182억원에 그쳤다.

