경산시, 코로나19 진단검사 ‘자체 실시’ 전국 최초 … 방역대응 더 빨라진다

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 경산시는 오는 15일부터 전국 보건소 가운데 최초로 코로나19 RT-PCR 진단검사를 자체 실시한다.

경산시는 코로나19 확산 대응과 예방을 위해 그동안 진단검사 기능 인프라를 자체 구축하는 데 집중해왔다.

경산시보건소는 검사 정확성을 판단하는 ‘정도평가’를 통과했고, 지난 1일 질병관리청으로부터 코로나19 검사 가능 기관으로 지정됐다.

RT-PCR 진단검사는 전 세계적인 코로나19 감염 표준 검사 방법이다. 유전자 증폭 검사의 하나로 민감도와 정확도가 뛰어나며 검사 결과를 빠르게 확인할 수 있다.

기존에는 경북보건환경연구원이나 민간검사센터에 의뢰했으나, 경산시 자체 진단검사 수행으로 4~5시간 내 결과 확인이 가능해져 시간과 비용을 대폭 줄이게 됐다.

안경숙 경산시보건소장은 “자체 검사 실시로 감염병 조기 차단과 확산 방지에 이바지할 것”이라며 “향후 코로나19 대응이 안정되면 임질과 클라미디아 등 성병을 검사하는 데 진단 장비를 활용할 계획”이라고 말했다.

