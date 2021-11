‘제2의 청춘’ … 2021 대구 액티브시니어 박람회 10일 팡파르!

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 시니어를 위한 전문 전시회인 ‘2021 대구 액티브시니어 박람회(Daegu Active Senior Fair)’가 10일부터 12일까지 사흘간 엑스코 동관에서 열린다.

박람회는 ‘사람을 위한 행복한 기술, 시니어는 청춘이다!’라는 주제로 50, 60대의 정보교류 기회를 제공한다.

지역의 시니어 산업을 촉진하기 위해 대구시가 주최하고, 엑스코와 대구테크노파크 바이오·헬스 융합센터가 공동주관한다.

박람회는 시니어 관련 혁신제품과 기술, 서비스 관련 기업 총 165개 회사가 300 부스 규모로 운영된다.

새로운 생활양식을 추구하는 시니어가 건강하고 행복한 삶을 영위하도록 다양한 분야에서 전문적인 솔루션을 제공한다.

‘평생 일자리 관’, ‘무료 건강검진관’, ‘셀프 헬스케어 전문관’, ‘금융·재테크 관’, ‘레저 취미 제품관’, ‘모발(탈모) 전문관’, ‘노인복지 홍보관’ 등 다양한 제품과 정보를 접할 수 있다.

과학기술과 복지케어가 융합된 인공지능·데이터사이언스의 제론테크놀로지 특별관을 전시관 내에 운영한다.

10일과 11일 동시 개최되는 ‘제론테크놀로지 엑스포 & 포럼(IGEF 2021)’에서는 스마트에이징을 위한 관련 기술과 코로나 시대 제론테크놀로지 국제동향 등에 대한 기조 강연이 있다.

내년에 대구에서 열리는 국제 제론테크놀로지 학회(ISG2022 Daegu) 세계대회의 사전행사로 성공적인 개최 기반도 다질 예정이다.

부대행사로 액티브시니어를 겨냥한 다양한 비즈니스들이 ‘체험형 콘텐츠’로 제공된다.

대구 액티브시니어 박람회는 온라인을 통해 각종 정보를 확인할 수 있다.

현장 관람 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며 시민 누구나 무료로 관람할 수 있다.

권영진 대구시장은 “앞으로 베이비붐 세대와 함께 시장 트렌드를 주도할 시니어 산업에 대한 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

