아이들이 학교 가면 꼭! … 부산교육청, 예비 초·중·고 학부모 교실 운영

김석준 교육감, ‘미래를 함께 여는 부산교육과 학부모의 역할’ 주제 특강

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청은 상급학교 진학 자녀를 둔 학부모 대상으로 온·오프라인 교실을 연다.

부산시교육청은 16, 19, 29일 3차례 남부교육지원청 대강당에서 학부모 100여명을 대상으로 ‘예비 초·중·고등학교 학부모 교실’을 온·오프라인으로 운영한다.

학부모 교실은 학부모에게 자녀의 상급학교 진학에 관한 유용한 정보 제공과 궁금증 해소를 위해 마련됐다.

김석준 교육감은 학부모 교실이 열리는 동안 ‘미래를 함께 여는 부산교육과 학부모의 역할’을 주제로 특강한다.

16일 오전 11시 30분 손경미 명지초등학교 교감이 초등학교 예비 학부모를 대상으로 ‘지혜로운 학부모, 미리 가보는 학교(초등학교 입학 준비 100일 프로젝트)’를 주제로 강의한다.

19일 오전 11시 민순이 구포중학교 교장이 중학교 예비 학부모를 대상으로 ‘중학교, 배움과 성장을 위한 도움닫기’를 강의한다.

29일 오전 11시 30분에는 전영근 부산일과학고 교장이 고등학교 예비 학부모를 대상으로 ‘예비고교생을 위한 학부모 가이드(자녀와 함께 미래를 깨우는 고교생활을 디자인한다)’를 주제로 강연을 펼친다.

오프라인 참여 희망 학부모는 부산학부모지원포털에서 신청할 수 있다.

현장에 직접 참여하지 못하는 학부모는 부산시교육청 유튜브 채널을 통해 온라인으로 참여할 수 있다.

강병구 시 교육청 지원과장은 “학부모 교육은 학부모에게 상급학교에 진학하는 자녀의 학교생활에 대한 다양한 정보 제공과 자녀의 진학 학교 적응을 돕기 위한 것”이라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr