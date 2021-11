[컨콜] KT "디즈니플러스 출격, '시즌' 직접 타격 없을 것"

[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,950 전일대비 350 등락률 +1.14% 거래량 443,555 전일가 30,600 2021.11.09 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]설비투자 지적에 KT "올해 연간 기준 작년과 비슷"[컨콜]KT "4분기 통신장애 보상 비용 반영…배당 증대 기대"KT, 3Q 영업익 3824억…전년比 30%↑ close 는 9일 오후 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 " KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,950 전일대비 350 등락률 +1.14% 거래량 443,555 전일가 30,600 2021.11.09 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]설비투자 지적에 KT "올해 연간 기준 작년과 비슷"[컨콜]KT "4분기 통신장애 보상 비용 반영…배당 증대 기대"KT, 3Q 영업익 3824억…전년比 30%↑ close 는 안정적인 콘텐츠 제작 환경을 만들기 위해 스튜디오지니에 1750억원 규모의 유상증자를 단행했다"며 "'크라임 퍼즐' 등 6개 작품을 제작하며 올 하반기 2개를 상영할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "오리지널 작품 15편을 내년 제작하고 2023년까지 연간 20여편을 제작할 수 있는 역량을 갖추겠다"며 "2025년까지 지식재산권(IP) 라이브러리 1000개, 드라마 IP 100개를 만들겠다"고 강조했다.

이어 "스튜디오지니에서 제작된 콘텐츠는 OTV와 스카이TV, 시즌 외 다양한 온라인동영상서비스(OTT)에도 공급할 예정"이라며 "재무적 성과보다는 콘텐츠 제작 환경을 조성하고 그룹 내 시너지 조성을 우선 목표로 하고 있다"고 덧붙였다.

오는 12일 디즈니의 '디즈니플러스' 서비스 론칭에 따른 시즌 타격 우려에 대해서도 선을 그었다.

KT는 "디즈니플러스 제휴 서비스 론칭을 앞두고 제휴 패키지와 고객 프로모션을 준비 중"이라며 "고객 선택권을 확대시키고 디즈니플러스의 IP를 풍성하게 제공한다는 데 의미있을 것으로 생각한다"고 말했다.

그러면서 "OTT에 가입하는 고객들은 보고싶은 콘텐츠에 따라 보는 경향이 강하기 때문에 디즈니플러스가 (시즌에) 미치는 영향이 직접적이지는 않다고 생각한다"며 "시즌을 중심으로 채널 차별화와 콘텐츠 경쟁력으로 KT 자체 힘을 키울 것"이라고 했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr