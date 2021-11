함양 곶감 명품만들기 손길 한창 … 40% 생산 증가 예상

큰 일교차로 당도 높고 육질 단단·예로부터 임금님께 진상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 최근 지리산 함양에서는 감을 깎아 매다는 명품 곶감 만들기에 농민들의 손길이 분주하다.

경남 함양군 530여 곶감 생산 농가에서는 최근 본격적으로 곶감 만들기에 돌입했으며, 12월 초·중순까지 기상 전망이 나쁘지 않아 고품질의 명품 함양 곶감을 만나볼 수 있을 것으로 보인다.

10월 말부터 원료 감 수확에 들어가 이번 달 초부터 껍질을 벗긴 떫은 감은 건조를 거쳐 12월 초순이면 곶감으로 만들어져 소비자들에게 판매된다.

곶감은 껍질 벗긴 후 2주간은 품질을 좌우하는 중요한 시기로 곰팡이 피해가 발생하지 않도록 건조장 습도를 60% 정도로 유지하여야 하며 기온이 낮으면 저온 피해가 발생하지 않도록 해야 한다.

이 기간에 떫은맛이 없어지고 당 함량이 3~4배 증가하며 수분함량이 30~40% 감소한다. 따라서 농가에서는 건조장 온습도 관리는 물론 원로감을 매만지는 손길에 심혈을 기울이고 있다.

지리산 자락에 놓인 함양군에서 생산한 곶감은 큰 일교차로 당도가 높고 단단한 육질을 자랑하며 예로부터 임금님께 진상할 정도로 명성이 높다.

지난해 함양 곶감은 18만 접(1접당 100개)을 생산 210억원의 소득을 올렸다. 올해는 여러 조건이 좋아 이보다 40% 정도 생산량이 늘어날 것으로 군은 내다보고 있다.

아울러 함양군은 명품 곶감을 생산하기 위해 올해 14억의 사업비를 투입해 현대식 건조시설 보완사업과 저온저장고, 저온건조기, 박피기, 온습도 조절 장비, 포장재 등을 지원하고 있다. 또한 곶감의 안전성과 신뢰성을 높이기 위한 생산이력시스템을 도입하여 운용하고 있다.

또한 함양 곶감을 널리 알리기 위해 오는 12월 초 경매를 시작으로 2022년 1월에 ‘제6회 함양 고종시 곶감 축제’를 비롯해 서울 특판행사를 개최해 함양 곶감의 맛과 품질을 홍보할 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr