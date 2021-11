부산시 협업 청년에 월세·공과금 후원

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국주택금융공사는 부산지역 아동복지시설에서 보호 종료된 청년의 주거 안정 지원 사업에 나섰다.

주택금융공사는 부산시, 부산시 보호아동자립지원센터, 부산 사회복지공동모금회 등과 협업해 만 18세가 돼 아동복지시설에서 퇴소해야 하는 부산지역 청년 50명을 선정했다.

한국주택금융공사는 보호 종료 청년들이 앞으로 1년간 월세·공과금을 지원받을 수 있도록 1억5000만원을 기부했다고 9일 밝혔다.

HF공사는 2020년에 보호 종료 청년 50명의 주거비 지원과 부산시 보호아동자립지원센터의 자립생활관 개·보수를 위해 기부금을 전달했다.

최준우 사장은 “청년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 꾸준히 돕겠다”고 말했다.

