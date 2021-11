김교흥 의원, 인천대로 지하화사업 국토부 투자심의 통과

[아시아경제 박혜숙 기자] 더불어민주당 김교흥 의원(인천 서구갑)은 9일 인천대로(공단고가교~서인천IC) 혼잡도로 개선사업이 국토교통부 투자심의위원회를 통과했다고 9일 밝혔다.

인천대로 지하화는 서인천IC에서 공단고가교까지 4.5km구간에 걸쳐 교통 혼잡을 완화하기 위해 왕복 4차선 지하도로를 건설하는 사업이다.

총사업비 5972억원 중에서 설계비와 공사비의 50%를 국비로 지원받을 수 있도록 지난 7월 '제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업'에 반영됐으며, 이번에 국토부 투자심의를 통과했다.

앞으로 기획재정부 재정사업평가위원회 심의를 통과하면 예비타당성조사가 본격적으로 진행된다.

김 의원 측은 총사업비가 6000억원에 달하는 대규모 사업이 교통혼잡도로 개선사업으로 반영된 것은 인천대로가 처음이라고 설명했다.

김교흥 의원은 "인천대로 지하화 사업이 완성되면 교통문제 해결 뿐만 아니라 주변지역도 활성화 할 것으로 기대한다"며 "기재부 재정사업평가위원회를 통과할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

