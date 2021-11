진보당 "윤석열 후보, 광주 방문 보다 진정성 있는 사과가 먼저"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 진보당 광주광역시당이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 광주 방문을 반대하고 나섰다.

김주업 진보당 광주광역시장 출마 예정자는 9일 광주시의회에서 기자회견을 열고 “전두환 옹호발언과 개 사과 사진 등으로 온 국민을 두 번이나 모욕했던 윤석열 대선후보는 광주에 올 자격이 없다”고 밝혔다.

그는 “윤 후보는 5·18과 광주를 지지율 회복 도구로 활용하려고 한다”며 “‘계란 맞는 봉변’을 당하면 국민의힘 지지자를 결집하는 효과를 얻을 수 있고 무대응 하더라도 최소한 사과 했다는 명분을 쌓기 위한 정략적 행보다”고 주장했다.

이어 “윤 후보는 ‘개 사과’ 사진으로 국민 분노가 더욱 커지자 상황에 떠밀려 유감표명을 하는 와중에도 지난 총선 ‘광주 비하’ 발언으로 논란을 빚은 주동식 국민의힘 서구갑 당협위원장을 광주선대위 공동위원장으로 앉혔다가 해촉하는 어처구니 없는 모습도 보였다”면서 “더욱 우려스러운 것은 윤 후보가 5·18민중항쟁을 광주 만의 문제로 치부하는 것”이라고 강조했다.

더불어 “이는 전두환 군부 쿠데타와 5·18민중항쟁 등 현대사에 대한 무지한 역사인식의 반영이다”며 “광주 방문 정치쇼는 또다시 5.18과 광주를 또다시 고립시키는 결과를 만들어낼 것”이라고 말했다.

또 “윤 후보가 지금 할 일은 ‘광주 방문 정치쇼가 아니라 광화문 앞에서 아픈 현대사를 간직하고 있는 온 국민 앞에 석고대죄’하는 것이다”이라고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr