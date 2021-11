윌라, ‘브런치북 오디오북 출판 프로젝트’ 당선작 공개

수상작 20편 중 10편 먼저 출시, 8일 부터 매일 한 편씩 공개

변영주 감독, 이재익 PD, 남효민 작가, 남도형 성우 등 특별 심사위원 심사

[아시아경제 서믿음 기자] 오디오북 플랫폼 윌라와 카카오의 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 브런치가 함께 진행하는 ‘브런치북 오디오북 출판 프로젝트’의 수상작이 오디오북으로 순차 공개된다. 오디오북으로 나온 수상작은 8일부터 10편이 매일 한 편씩 공개된다. 다음달 6일에는 또다른 10편의 수상작이 매일 한 편씩 윌라 이용자들을 찾아갈 예정이다.

지난 6월부터 시작된 ‘브런치북 오디오북 출판 프로젝트’는 3300편 이상의 응모작 중 2달여 선정 기간을 거쳐 20편의 수상작을 골랐다. 변영주 영화감독, 이재익 PD, 남효민 방송작가, 남도형 성우로 구성된 특별 심사위원들과 내부 심사위원들이 응모작의 주제와 장르에 관계없이 완성도, 참신함, 오디오북 적합성 등을 종합적으로 고려해 심사했다.

윌라 오리지널 오디오북으로 제작된 20편의 수상작은 작품 분위기에 걸맞은 효과음과 연출이 접목돼 만들어졌다. 전문 성우들의 낭독과 연기로 완성도 있는 오디오북으로 탄생했다는 후문이다. 특별 심사위원 남효민 작가가 오디오북 배경음(BGM) 선정에도 일부 참여해 의미를 더했다.

윌라가 이달 선보이는 10편의 수상작은 ‘청소를 마치고 리스본에 도착했습니다’ ‘가장 보통의 학교’ ‘외과 의사로 산다는 것’ ‘동물농장 2021’ ‘먹고 싶어’ ‘첫술에 맛있는 철학’ ‘사라진 소리들이 가는 세상’ ‘펫로스 : 나의 밤은 너로 인해’ ‘수학의 쓸모 : 프랑스 혁명’ ‘모녀시집’ 등이다.

윌라를 운영하는 문태진 인플루엔셜 대표는 “참신하고 기발한 소재와 다양한 세계관이 담겨 있는 각양각색의 수상작 20편이 오디오북으로 드디어 나왔다”며 “윌라 브런치북 오디오북만을 통해 느낄 수 있는 색다르고 입체적인 매력에 빠져 보길 바란다”고 밝혔다.

