팅크웨어, 무선 스테인리스 가습기 ‘블루 벤트 SH-U100BS’ 출시

스테인리스 수조로 열탕소독 가능, 최대 100CC 듀얼 분사

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어(대표 이흥복)는 무선 사용이 가능한 스테인리스 가습기 ‘블루 벤트 SH-U100BS’를 출시한다고 9일 밝혔다.

이 제품은 가정용 초음파 가습기로 KC인증과 유럽연합 친환경제품인증 RoHS(Restrition of Hazardous Substances) 등 다양한 기관의 시험 및 인증을 획득했다. 최대 100cc까지 분무되는 듀얼 분사 방식으로 버튼을 통해 단일 혹은 듀얼 방식으로 분사량 조절을 지원한다. 수조는 부식에도 강한 스테인리스 SUS304 재질로 구성돼 직접 열탕소독 등 청결성을 높였다.

내장 배터리는 최대 10시간까지 연속 사용 가능해 실내뿐 아니라 캠핑장 등 실외에서도 공간제약 없이 사용할 수 있다. 수조는 물이 부족할 경우 뚜껑을 열고 바로 보충할 수 있는 상부급수방식 구조로 최대 1리터까지 수용 가능하다.

제품 상단의 3개의 터치 버튼을 통한 제품 조작도 쉽게 가능하다. 분사량, 전원, 타이머 등으로 구성되어 직관적인 조작이 가능해 내 생활 패턴에 맞게 가습량과 시간 조절을 할 수 있는 점이 특징이다. 제품 상단에 LED 무드등도 탑재돼 수면등으로도 활용이 가능하다. 또한 최대 20dB(A)의 저소음 설계로 야간에도 사용할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

팅크웨어 관계자는 “블루 벤트 SH-U100BS은 스테인리스 수조를 적용해 위생적인 관리를 돕고 대용량 배터리 탑재로 실내나 캠핑장 등 공간 제약 없이 사용이 가능한 제품”이라며 “활용성을 높이고 유해물질 시험, 물부족 전원 차단 등 안정성도 확인된 제품으로 많은 관심 부탁 드린다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr