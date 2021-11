교보생명, 소중한 사람을 위한 '나만의 광화문글판' 이벤트

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 100번째 광화문글판을 기념해 이달 누구나 참여할 수 있는 '마음을 잇다' 캠페인을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 광화문글판 공식 홈페이지에 접속하면 누구나 참여할 수 있다. 내 삶의 특별한 순간을 함께하는 가족, 연인, 친구를 위해 '나만의 광화문글판'을 영상으로 제작해 응원 메시지를 보내면 된다.

참여한 사람에게는 태블릿 PC, 스마트워치, 기프티콘 등 다양한 경품을 제공할 예정이다.

교보생명 관계자는 "위드 코로나 시대를 맞아 희망과 긍정의 영상 메시지를 나누고 일상의 회복을 기원하자는 취지로 이번 캠페인을 기획했다"며 "소중한 사람을 위한 나만의 광화문글판을 만들어보고 함께 특별한 추억을 쌓는 뜻깊은 시간이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

