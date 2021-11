NS홈쇼핑, 농업인의 날 맞아 '가래떡데이' 행사 진행

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 오는 11일 농업인의 날을 맞아 우리쌀 소비를 촉진 하고 대한민국 농업인을 응원하는 특별한 행사를 갖는다고 9일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 2016년부터 매년 농업인의 날을 맞아 '가래떡데이' 이벤트를 진행하고 있다. 올해도 우리쌀로 만든 가래떡 세트를 임직원 등과 나눌 계획이다. 우리쌀 소비촉진 캠페인과 함께 햅쌀을 도움이 필요한 이웃에 전달하며 온정을 나누는 행사를 진행한다.

NS홈쇼핑은 '가래떡데이' 이벤트를 진행하고 임직원 외에도 어린이집과 위기아동보호시설 등에 가래떡을 함께 나누며 우리 농산물의 소중함과 농업인들을 응원하는 마음을 되새길 예정이다. 농어촌 상생협력기금을 통해 8000만원 상당의 햅쌀을 구매해 무료급식시설과 사회복지기관에 전달할 계획이다.

조항목 NS홈쇼핑 대표는 "NS홈쇼핑은 대한민국 대표 식품 유통사로서 농수축산업의 발전에 기여하는 식품산업의 발전을 위해 노력해왔다. 올해도 그 뜻을 이어가기 위해 '가래떡데이'와 햅쌀을 나누는 특별한 행사를 진행한다"며, “앞으로도 NS홈쇼핑은 대한민국 대표 식품 유통사로서 농수축산업의 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr