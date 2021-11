[아시아경제 임춘한 기자] SK스토아는 ‘LG 트롬 스팀 건조기’와 ‘LG트롬 드럼 세탁기’를 역대급 단독 조건으로 판매한다고 9일 밝혔다.

SK스토아는 이날 오후 디지털 제품 전문 프로그램 ‘디지털킹’을 통해 두 상품을 세트로 구입할 경우 세퍼 미스트 에어가습기와 큐나플러스 헤어드라이어, LG전자 김치톡톡 냉장고를 모두 증정한다.

LG 트롬 스팀 건조기는 LG전자만의 특허 기술인 트루스팀이 들어간 제품이다. 탁월한 탈취, 살균, 그리고 가벼운 구김 완화가 특징이다.

SK스토아 관계자는 “고객들의 수요가 많은 건조기와 세탁기를 단독 조건으로 선보이게 됐다”며 “앞으로도 고객이 많이 찾는 제품을 시기적절하게 더 많은 혜택으로 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

