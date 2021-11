美, 반도체 자료 추가 압박하나…삼성전자·SK하이닉스 등 민감 내용 뺀 정보 제출

현대차·기아, 막판 고심 끝 미제출

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자와 SK하이닉스, DB하이텍 등 국내 주요 반도체 기업이 미국 정부가 요청한 반도체 공급망 자료를 8일(현지시간) 제출했다. 이들 기업은 민감한 고객사 정보 등을 제외한 최소한의 자료를 낸 것으로 알려졌다. 미국이 민감한 내용이 포함된 정보를 추가로 요구할 가능성도 배제할 수는 없어 기업들의 긴장감은 여전한 상황이다.

9일 산업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스, DB하이텍은 이날 미국 상무부에 관련 자료를 냈다. 이는 미국 정부가 지난 9월 말 글로벌 반도체 회사에 반도체 재고와 주문, 판매, 고객사 정보 등 26개 항목의 설문을 제시하며 이날까지 답하라고 요구한 데 따른 것이다. 미국 연방정부 홈페이지를 보면 전날까지 67건의 자료가 올라왔으며 이 가운데 미국 상무부의 검토를 거쳐 공식적으로 사이트에 게시된 기업 정보는 오후 6시 현재 40개다.

이날 제출한 국내 기업 관련 정보는 아직 게시되지 않은 상태다. GM과 BMW 등 일부 글로벌 자동차 회사도 반도체 수요 기업이라는 이유로 자료를 제출했는데, 현대차·기아는 우리 정부와 협의하며 막판까지 고심하다 답변서를 내지 않기로 한 것으로 전해졌다.

삼성전자는 고객 정보, 재고량 등 기업 내부적으로 민감한 내용을 뺐으며 제출 자료 모두 기밀로 표시해 일반에 공개되지 않도록 했다. SK하이닉스도 최소한의 내용만 넣고 일부 자료는 기밀로 표시해 냈다. 재고량도 제품별이 아닌 컴퓨터용 등 산업별로 기재한 것으로 알려졌다.

기업들은 일반에 공개해도 되는 자료와 그렇지 않은 자료를 분리해서 낼 수 있으며 기밀로 표시된 자료는 미국 정부만이 열람할 수 있다. 세계 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 업체인 대만 TSMC도 지난 5일 고객사 등 기밀 정보를 빼고 비공개로 자료를 제출했다. UMC, ASE, 글로벌웨이퍼스 등 대만의 다른 기업도 자료를 냈다. 미국 마이크론, 이스라엘 타워세미컨덕터 등도 자료를 제출했다.

문제는 미국 정부가 이들 기업이 제출한 자료의 정보가 부족하다고 판단하고 추가적인 압박을 가할 가능성이 있다는 점이다. 지나 러몬도 미국 상무부 장관은 최근 "강력하고 완전한 데이터 제출에 모두 협조적이었다"면서도 "자료가 충분히 만족스럽지 않으면 추가 조치가 필요할지도 모른다"고 언급했다.

재계는 이 경우 정부의 외교적 역할이 있어야 한다는 입장이다. 문승욱 산업통상자원부 장관은 자료 제출 시한 하루 뒤인 9일 미국을 방문해 러몬도 장관과 면담할 예정이다. 미국 정부와 반도체 공급망을 재점검하고 협력 방안을 모색하기 위한 자리다. 또 미국과 유럽연합(EU)의 철강 관세 합의와 관련해 한국 기업의 대미 철강 수출에 피해가 없도록 하는 방안에 대해서도 의견이 오갈 것으로 보인다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr