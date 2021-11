CJ올리브영, 브링그린 ‘티트리 시카 포맨 올인원 로션’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영이 운영하는 수분 기능성 자연주의 브랜드 브링그린은 ‘브링그린 티트리 시카 포맨 올인원 로션’을 출시한다고 9일 밝혔다. 이달 중순 올리브영 온라인몰에서 먼저 선보이며, 다음 달부터 올리브영 전국 매장에서 만나볼 수 있다.

티트리 시카 포맨 올인원 로션은 브링그린이 최초로 선보이는 남성 스킨케어 제품이다. 브링그린은 남성 고객들로부터 쏟아진 올인원 로션 출시 요청에 힘입어 신제품을 선보이게 됐다.

이 로션은 티트리와 시카 성분이 예민해진 피부를 진정시켜 주는 촉촉한 로션 타입의 올인원이다. 진정, 수분, 장벽, 피지, 미백 등 남성들의 피부 고민 해결에 도움을 주며, 자극이 적고 끈적임 없는 산뜻한 마무리가 특징이다.

이번 상품 출시를 기념해 오는 14일까지 사전 체험 이벤트를 펼친다. 올리브영 온라인몰의 이벤트 페이지에서 체험 샘플을 신청하면 된다. 선착순 1000명까지 받아볼 수 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr