동부건설, ‘여주역 센트레빌 트리니체’ 평균 24.68대 1… 역대 최고 경쟁률

88가구에 2172명 청약, 평균 24.68대 1… 여주시 역대 최고 경쟁률

11월 15일 당첨자 발표 이어 26~28일 정당계약 진행

[아시아경제 조강욱 기자] 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 14,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,500 2021.11.09 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 동부건설, 1438억원 규모 김포 물류시설 수주동부건설, 626억원 규모 JB금융 연수원 공사 수주경영정상화 속도내는 한진重 close 이 경기도 여주시 교동에 선보이는 ‘여주역 센트레빌 트리니체’가 1순위 청약에서 여주 역대 최고 경쟁률을 달성했다.

9일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 8일 여주역 센트레빌 트리니체 1순위 청약접수를 받은 결과, 88가구(특별공급 제외) 모집에 2172명이 접수해 평균 24.68대 1의 경쟁률을 기록했다.

주택형 별로는 전용면적 66㎡B가 9가구에 264명이 몰려, 29.33대 1로 가장 인기가 높았다. 이어 전용면적 △76㎡ 28.45대 1 △66㎡A 14.29대 1 등의 경쟁률을 보였다.

분양 관계자는 "단지가 비규제지역인 여주에 들어서고, 여주역세권개발사업 수혜도 기대할 수 있어 가구수가 적음에도 우수한 경쟁률을 기록할 수 있었던 것 같다"며 "많은 관심을 보여주신 만큼 고품격 아파트로 선보여 여주를 대표하는 랜드마크가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

당첨자 발표는 15일이며, 정당계약은 26~28일까지 3일간 받는다.

단지는 지하 2층~지상 최고 20층 6개 동 총 404가구로 이 중 전용면적 66~76㎡ 175가구가 일반 분양된다.

경강선 여주역을 걸어서 이용할 수 있으며 영동고속도로, 중부내륙고속도로, 광주~원주고속도로 등 광역도로망이 잘 갖춰져 있다. 이마트(여주점), 여주 신세계 프리미엄 아울렛, 여주시청, 여주문화원, 여주종합터미널 등 주변 생활편의시설도 풍부하다. 도보 거리에는 110여 년 전통의 여주초등학교가 이전 및 신설 될 계획이며, 학교시설복합화 사업으로 수영장, 도서관, 생활문화센터, 체험학습실 등도 함께 건립될 예정이다. 세종초, 세종중, 여주고 등도 근거리에 있다.

단지 설계는 남향 위주의 동 배치로 조망은 물론 저층에서도 햇빛이 잘 들고, 바람도 잘 통하도록 조성했다. 판상형 맞통풍(일부 가구) 구조 위주로 설계해 채광과 통풍이 우수하고 일부 타입에는 드레스룸과 파우더룸 등이 구성돼, 집안 곳곳에 수납공간도 넉넉하게 마련했다. 주방은 ㄷ자, ㄱ자 등 형태로 동선을 고려해 설계했다.

피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 북카페 등의 커뮤니티 시설을 마련하고, 쉼터와 수목 등 단지 내 조경시설도 갖춰질 예정이다. 입주는 2024년 2월 예정이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr