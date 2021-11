동원디어푸드－카카오엔터프라이즈, AI 기반 식품 온라인몰 구축 협력

[아시아경제 이승진 기자] 동원디어푸드가 카카오엔터프라이즈와 손잡고 인공지능(AI) 기반의 식품 온라인몰 구축을 위한 사업 협력에 나선다.

동원디어푸드는 카카오엔터프라이즈와 ‘AI 기반 커머스 플랫폼 및 물류 서비스 혁신을 위한 업무 협약’을 체결했다고 9일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 바탕으로 동원디어푸드가 운영하는 식품 전문 온라인몰 ‘동원몰’과 신선 가정간편식(HMR) 전문몰 ‘더반찬&’ 등에 카카오엔터프라이즈의 첨단 AI 기술을 적용해 고객 중심의 쇼핑 서비스와 최적화된 물류 환경을 구축해나가기로 했다.

동원디어푸드는 재고 관리, 물류 운영, 고객상담 등 서비스 전반에 AI를 적용한다. 특히 고객 데이터를 기반으로 한 초개인화 추천 서비스와 제품 가격을 판매량과 공급량에 따라 탄펵적으로 바꾸는 신선식품 ‘다이나믹 프라이싱’ 제도 등 차별화된 서비스를 제공해나갈 계획이다. 또 AI를 기반으로 주문부터 배송에 이르는 모든 프로세스를 재설계해 물류 운영 효율성을 제고해나갈 계획이다.

카카오엔터프라이즈는 AI·클라우드 등 디지털 전환(DT) 기술 및 서비스 노하우를 활용해 동원디어푸드의 AI 기반 식품 온라인몰 구축 및 물류 서비스 혁신을 지원한다.

더불어 양사는 AI·빅데이터·클라우드 등을 적극적으로 활용하고 식품 온라인몰의 디지털 전환, 운영 개선을 위한 공동 연구 및 개발, 운영 등에서도 협조할 예정이다.

한편 동원디어푸드가 운영하고 있는 ‘동원몰’은 누적 회원수 100만명, 연간 주문량 100만건에 달하는 식품 전문 온라인몰이다. 동원그룹 관련 3000여종의 식품, 식자재를 포함해 생활·주방용품, 가전제품에 이르기까지 13만여 종의 제품을 판매하고 있다. ‘더반찬&’은 500여 가지 수제 반찬을 비롯해 밀키트, 정육, 수산물, 샐러드 등 각종 식재료를 구비한 신선 HMR 전문몰이다.

강용수 동원디어푸드 대표이사는 “이번 협약은 온라인 식품 유통 사업의 디지털 전환을 선도해나갈 수 있는 뜻깊은 기회”라며 “고객들의 라이프스타일에 맞춘 AI 기반 서비스를 통해 차별화된 고객 경험과 가치를 제공할 수 있도록 양사가 긴밀히 협업할 것”이라고 말했다.

