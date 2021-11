[아시아경제 이정윤 기자] 김소년 서울 송파경찰서장이 8일 생활 속 플라스틱 줄이기 실천을 위한 '고고 챌린지'에 동참했다.

고고 챌린지는 환경부 주관으로 진행되는 참여형 릴레이 캠페인으로 생활 속 불필요한 플라스틱을 줄이기 위해 할 수 있는 일과 하지 않을 일을 약속하고 이를 사회관계망서비스(SNS)에 공유하는 방식으로 진행된다.

김 서장은 김사엽 한국체육산업개발 대표이사의 지명을 받아 캠페인에 참여했으며 다음 참여자로 김재범 잠실롯데백화점 점장을 추천했다.

김 서장은 "송파서도 이번 캠페인을 통해 작은 것 하나부터 실천해 깨끗한 사회를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr