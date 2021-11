[아시아경제 최대열 기자] 무학 무학 033920 | 코스피 증권정보 현재가 8,560 전일대비 10 등락률 +0.12% 거래량 119,171 전일가 8,550 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 [특징주]무학 투자주의 종목 지정에도 강세 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일“9시 뉴스특보 예상” 코로나19 치료제 “美FDA 임상3상” 상용시 700%↑ close 은 주주가치 제고 등을 위해 자사주 70만주를 59억8500만원에 취득하기로 했다고 8일 공시했다.

