'KT 통신장애' 관련 강국현 사장, 국회 과방위 증인 소환

9일 국회 과방위 전체회의 증인 채택

서창석 네트워크혁신TF장도 소환

구체적 사실관계·야간작업 현황

피해 보상·재발 방지 대책도 다뤄질 듯

[아시아경제 차민영 기자] 강국현 KT 커스터머부문장(사장)이 오는 9일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 KT 전국 유·무선 인터넷 장애 관련 긴급 현안 질의 증인으로 채택됐다. KT가 "1차 책임이 협력사에 있다"고 밝힌 만큼 구체적 사실관계 파악과 일반 고객·소상공인 피해 보상 규모에 대한 논의가 주로 이뤄질 전망이다.

8일 국회와 통신업계에 따르면 국회 과방위는 이날 여야 합의로 강국현 사장과 서창석 네트워크혁신TF장(전무)를 9일 전체회의 증인으로 채택했다. 강국현 사장과 서창석 전무는 KT 통신 장애 사고 관련 기술 부문 수습을 총괄하고 있어 관련 현안 질문 대상자로 채택됐다.

전체회의에서는 KT에 대한 구체적인 사실관계와 야간작업 현황 파악, 피해 고객·소상공인 보상책 및 사고 재발 방지 대책 등에 대한 논의가 주로 다뤄질 전망이다. 주무부처인 과학기술정보통신부와 방송통신위원회의 제도 개선 대책에 대한 업무보고도 이뤄진 만큼 부처 대상 질의도 포함될 것으로 관측된다.

앞서 서울 종로구 KT 혜화타워를 방문했던 국회 과방위 이원욱 위원장과 여당 간사인 조승래 의원은 상임위원회 차원에서 문제를 들여다보겠다고 밝힌 바 있다. 이원욱 과방위원장은 "필요하다고 한다면 상임위를 열고 상임위에서 업무보고를 받고 재발방지 대책도 들을 것"이라고 말했다. 조승래 의원 역시 "예산안 관련 상임위가 개최될 때 필요 시 KT를 소환할 수 있다"고 했다.

지난달 25일 발생한 KT 네트워크 장애사고는 오전 11시 16분경부터 시작돼 전국서 40~89분 간 지속됐다. KT 부산국사에서 기업 망 라우터 교체 작업 중 작업자가 잘못된 설정 명령을 입력했고 이후 라우팅 오류로 인해 전국적인 인터넷 네트워크 장애가 발생했다. DNS 트래픽 증가에 이어 네트워크 장애가 발생했고 이어 12시 45분경 KT의 복구조치가 완료됐다.

KT는 인터넷 장애가 발생한 원인으로 ▲야간에 진행해야 할 작업을 주간에 KT 직원이 없는 상황에서 이뤄진 점 ▲사전 검증단계에서 협력사 오류로 인한 명령어 누락을 파악하지 못한 점 ▲잘못된 라우팅(네트워크 경로설정) 정보가 엣지망을 통해 전국으로 확산된 점을 꼽았다. 서창석 전무는 "신규 네트워크 적용 작업 작업을 할 때는 협력사가 표준작업절차서를 수정해서 가져오는 것으로 계약서에 돼 있다. 1차적 잘못은 협력사에 있다"고 강조했다.

KT의 보상기준은 최장 장애 시간인 89분의 10배 수준인 890분(15시간)으로 개인 고객 평균 보상액은 1000원 안팎이 될 전망이다. 인터넷과 IP형 전화를 이용하는 소상공인에게는 해당 서비스 요금의 10일 기준으로 보상된다. 개인별 보상 금액은 평균 7000~8000원이다. 보상 규모는 총 350억~400억원에 달할 것으로 추산했다.

한편, 전체회의에서는 김의철 KBS 사장 후보자 인사청문회 계획서 채택 안건, 2022년도 예산안 및 기금운용계획안 등도 상정해 논의할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr