CJ제일제당, 네덜란드 바이오기업 비타비아 2677억에 인수

차세대 바이오 위탁개발생산 시장 진출

유전자 신약 제조 기술 및 인프라 확보



[아시아경제 임혜선 기자] CJ가 제약바이오 분야 해외 바이오테크놀로지(BT) 기업을 인수해 세포·유전자 치료제 위탁개발생산(CGT CDMO) 시장에 진출한다.

CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 376,500 전일대비 5,000 등락률 -1.31% 거래량 39,466 전일가 381,500 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일CJ제일제당, CJ셀렉타 매각 추진설에 "다양한 전략적 방안 검토"2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 은 8일 오후 이사회를 열고 네덜란드에 본사를 둔 바이오 위탁개발생산 기업 바타비아 바이오사이언스(Batavia Biosciences, 이하 ‘바타비아’)의 지분 약 76%를 2677억원에 인수하는 안건을 의결, 공시했다.

기존 바타비아 대주주는 2대 주주이자 회사 경영진으로 남아 사업운영을 계속하며 CJ그룹의 일원으로 새로운 성장전략 실행에 매진한다. 양 사는 연내 인수 절차를 마무리할 계획이다.

차세대 바이오 CDMO란 세포·유전자 치료제, 항암바이러스 치료제 등 차세대 바이오 의약품 개발 회사에서 일감을 받아 원료의약품, 임상시험용 시료, 상업용 의약품을 생산하는 사업을 말한다. 2030년에는 세계시장 규모가 연평균 35~27% 성장해 140~160억 달러(한화 약 16조5000억~18조9000억원)에 이를 것으로 예상된다.

유전자 치료제 CDMO시장은 단순 화합물을 다루는 합성 의약품이나 이미 제조법이 확립된 항체 치료제 중심의 바이오 의약품 CDMO에 비해 고도의 기술력과 전문성이 요구되는 분야다. 유전자 치료제 시장 자체가 산업발전 초기 단계여서 아직도 표준이 확립되는 중이다. 기존 대형 CDMO업체는 물론, 기술력을 가진 강소(强小) 기업에도 기회가 있다는 의미다.

바타비아는 글로벌 제약사 얀센 백신의 연구개발과 생산을 맡았던 경영진이 2010년 설립했다. 이 회사는 바이러스 백신 및 벡터(유전자 등을 체내 또는 세포 내로 전달하는 역할을 하는 물질)의 효율적인 제조 공정을 개발하는 독자 역량을 가지고 있어, 코로나 팬데믹 이후 유전자 치료제 및 백신 제조 산업이 급부상하면서 특히 주목받고 있다.

바타비아의 기술 및 공정 개발 최적화 플랫폼을 활용하면 상업화 단계에서 기존 기술 대비 생산 비용 50% 이상 절감, 개발 기간 6개월 이상 단축이 기대되며, 제품 안정성 향상이 가능하다. 바타비아는 유럽에서 가장 연구개발·투자가 활발한 과학단지 중 하나인 네덜란드 레이던(Leiden)에 본사와 GMP(의약품 제조 및 품질관리 기준) 시설이 있고, 미국 보스톤과 중국 홍콩에도 각각 R&D센터와 아시아 영업사무소를 보유해 이미 글로벌 진출을 위한 인프라까지 갖추고 있다.

최근까지 글로벌 제약사, 글로벌 의료 공익재단, 유명대학 부설 연구기관들과 다양한 협업을 통해 바이러스 백신 및 유전자 치료제 제조 역량을 구축해 왔다.

CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 376,500 전일대비 5,000 등락률 -1.31% 거래량 39,466 전일가 381,500 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일CJ제일제당, CJ셀렉타 매각 추진설에 "다양한 전략적 방안 검토"2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 관계자는 "글로벌 제약바이오 기업들이 세포·유전자 신약 개발에 활발히 나서고 있지만, 이를 위한 제형·제조 공정 기술 및 생산 인프라까지 갖춘 곳은 드물다"면서 "바타비아는 바이러스 백신·벡터 생산성 향상을 위한 핵심기술과 제조 역량을 바탕으로 고객사들과 장기간 파트너십을 구축하고 있다"고 했다.

CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 376,500 전일대비 5,000 등락률 -1.31% 거래량 39,466 전일가 381,500 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일CJ제일제당, CJ셀렉타 매각 추진설에 "다양한 전략적 방안 검토"2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 은 이번 바타비아 인수로 글로벌 유전자치료 위탁개발생산(CGT CDMO) 시장에 진입하며 기존 레드바이오 사업 포트폴리오를 확장하게 됐다. 앞서 제일제당은 생명과학정보기업 ‘천랩’을 인수(7월)하며 마이크로바이옴 기반 차세대 신약 개발 역량을 확보한 바 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr