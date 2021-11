㈜GS, 3Q 영업익 6370억…전년比 34.4% ↑

[아시아경제 황윤주 기자] ㈜ GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 42,950 전일대비 800 등락률 +1.90% 거래량 167,524 전일가 42,150 2021.11.08 15:19 장중(20분지연) 관련기사 GS, 3분기 영업이익 6369억원…전년동기대비 34.35%↑GS, 오는 17일 기업설명회 개최GS에너지, 국내 최초 친환경 블루 암모니아 도입 계약 close 는 연결 기준 3분기 영업이익이 6370억원으로 전년 동기 대비 34.4% 증가했다고 8일 밝혔다. 같은 기간 매출 4조4405억원으로 40.3%, 당기순이익 5238억원으로 93.2% 늘었다.

이에 따라 ㈜GS는 2021년 3분기 누계 매출액 14조 2391억원, 영업이익 1조8289억원, 당기순이익 1조3142억원을 기록했다.

이는 전년 3분기 누계 매출액 11조7913억원 대비 20.8% 증가, 영업이익 6408억원 대비 185.4% 증가, 당기순손실 146억원 대비 흑자전환 했다.

GS 관계자는 "GS칼텍스는 수요 회복세에 따른 정제마진 상승으로 전분기 대비 매출액과 영업이익이 증가했다"며 "계절적 요인에 따른 전력 수요 증가와 SMP(전기 에너지를 전력 중개소를 통해 한전에 파는 가격) 상승으로 발전자회사들의 실적은 전반적으로 증가해 준수한 실적을 달성할 수 있었다"고 설명했다.

