영광군 ‘대학생 스마트 e-모빌리티 경진대회’ 성료

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(김준성 군수)은 지난 5일부터 7일까지 3일간 대마 e-모빌리티연구센터에서 ‘2021년 대학생 스마트 e-모빌리티 경진대회’를 진행했다고 8일 밝혔다.

군과 한국자동차공학회가 주관한 이번 대회는 전국 41개 대학, 46개 팀이 참가했다.

대상은 두원공과대학교(T21E)가 차지했으며 그 외 5팀이 수상했다.

올해 2회째를 맞이한 이 대회는 대학생들이 직접 설계하고 제작한 자동차로 경연을 펼치는 대회로 미래자동차 분야를 이끌 핵심인재의 발굴과 육성을 위해 열리고 있다.

특히 이번 대회에서는 e-모빌리티 산업을 이끌어 갈 영광공고 e모빌리티과 학생들이 직접 제작에 참여한 자동차를 선보였다.

호남권 대학팀 인턴십으로 참여하여 차량 제작 방법 등을 현장에서 생생하게 체험했다.

김준성 군수는 “미래자동차 산업을 이끌어 갈 인재들의 뜨거운 열정을 느낄 수 있었다”며 “대회에 참가해 경쟁해 보며 얻는 경험이 학생들에게는 그 무엇보다도 소중한 자산이 될 것이다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr