청년공동체 ‘무주 산골낭만’, 행안부 장관 표창

2021 청년공동체 최종 성과교육회서 우수 청년공동체로 최종 선정

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 전북 무주에서 활동하는 청년공동체 ‘산골낭만’팀이 ‘2021 청년공동체 최종 성과공유회’에서 우수 공동체로 선정돼 행정안전부 장관 표창을 수상했다고 8일 밝혔다.

이달 2일 정부세종컨벤션센터에서 개최된 최종 성과공유회는 전국 100개 팀 중 1차 평가를 통해 각 시·도에서 우수 공동체로 추천한 18개 팀이 참가했다.

전북에서는 ‘청년공동체 활성화 사업’에 참여한 15개 팀 중 우수 공동체로 2개 팀을 선발·추천한 결과, 무주의 ‘산골낭만’이 장관 표창 수상의 기쁨을 누렸다.

무주 ‘산골낭만’팀은 지역 농산물을 활용한 ‘비타민 도시락’을 만들어 취약계층, 코로나19 자원봉사자 등에 나눔 행사를 진행하는 등 지역에 선한 영향력을 펼쳤다는 점에서 좋은 평가를 받았다.

‘산골낭만’은 무주에서 농사를 짓는 11명이 모여 만든 공동체로 청년 농민은 7명으로 구성돼 있다.

이들은 지역 사회에 봉사하고 함께하는 농촌문화를 만들어 나가기 위해 공동체를 구성해 ‘비타민 도시락’ 나눔 활동을 진행해 오고 있다.

무주군 어르신들을 위한 안성면사무소 나눔 행사를 시작으로 무주의료원, 119안전센터, 자원봉사센터, 환경미화원분들까지 총 5회에 걸쳐 릴레이 형식의 추첨을 통한 나눔 활동을 전개해 왔으며, 11월 중에도 이어나갈 예정이다.

‘산골낭만’ 선수진 대표는 “내가 살고 있는 지역의 어르신들이 소외받지 않고 다같이 즐겁게 살자는 마음으로 시작한 간식 배달 봉사 활동이, 이런 좋은 기회를 통해 더욱 많은 분들과 나눌 수 있어 보람되고 감사하다”며 “더 열심히 하라는 독려의 의미로 알고, 앞으로도 지역에 긍정적인 영향을 전파하는 청년공동체가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, ‘청년 공동체 활성화 사업’은 각 지역에서 활동하는 청년 공동체에게 소정의 활동비와 멘토비를 지원하여 청년들의 지역 활동 기반 마련을 돕고 지역 활성화를 도모하고자 하는 사업이다.

2021년도에는 전북 15개 팀이 지원받아 활동하였으며, 2022년도에는 1~2월 중 사업 공고 및 13개 팀을 선정·지원할 예정이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr