CJ대한통운, 3분기 영업익 1053억원…전년 比 13.8%↑

해외 주요 거점 물동량 상승

이커머스 수주 및 취급 물량 증가

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 연결재무제표 기준 지난 3분기 매출액이 2조8465억원으로 전년 동기 대비 2.6%, 영업이익은 1053억원으로 같은 기간 13.8% 증가했다고 8일 공시했다.

회사는 글로벌 경제 활성화와 락다운 완화에 따른 미국, 인도, 베트남 등 주요 거점 이연 수요 발생으로 인한 물동량 상승으로 매출액이 증가했다고 분석했다.

또 완성차 중심 항만 물동량 및 이커머스 수주 확대·취급 물량 증가, 택배 기업고객 계약단가 현실화 등이 주효했다고 덧붙였다.

영업이익은 국내외 물동량 증가와 함께 택배 적자고객 디마케팅 및 기업고객 계약단가 현실화 등을 꼽았다.

CJ대한통운은 "신기술 도입 기반 현장 자동화, 인공지능·빅데이터 플랫폼 기반 운영 최적화, DT(디지털 전환) 가속화 등 TES기술 확보를 통한 디지털 물류 역량 강화에 박차를 가할 계획이다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr