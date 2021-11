한화건설 포레나 도서관 100호점 개관 경품 이벤트

한화건설은 포레나 도서관 100호점 개관을 축하하기 위한 온라인 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

이벤트는 오는 21일까지 한화건설 블로그에서 이뤄진다. 블로그 댓글을 통해 도서관 개관 축하 및 응원의 메시지를 남기면 추첨을 통해 마트 금액권과 스타벅스 커피 교환권 등을 제공한다.

한화건설 관계자는 "포레나 도서관 100호점 개관을 소개하는 포스트를 작성해서 URL을 함께 남기면 당첨 확률이 높아진다"고 말했다.

한화건설은 지난 2011년부터 11년간 포레나 도서관 조성사업을 지속적으로 펼쳐오고 있다. 지난달 29일에는 인천 미추홀구에 있는 '시민협력플랫폼 공감'에서 포레나 도서관 100호점을 개관한 바 있다.

한화건설의 주거 브랜드 '포레나'의 이름을 딴 포레나 도서관 조성사업은 장애인복지시설 등 사회복지시설의 유휴공간을 활용해 도서관을 만드는 사업이다.

