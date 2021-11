부산시, IEEE와 인공지능 보안 국제 표준화 이끈다

‘AI 보안 국제 프로토콜 위원회’ 부산본부 설립 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인공지능 보안 국제 프로토콜 위원회 부산본부가 설립될 전망이다.

부산시는 인공지능(AI) 보안 표준화와 기술 교류를 위해 8일 국제전기전자 기술자협회(IEEE)의 AI 보안 국제 프로토콜 위원회와 ‘AI 보안 국제 프로토콜 위원회’ 부산본부 설립을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

올해 2월 ‘AI 보안 국제 프로토콜 위원회’ 설립 당시 투피 살리바(Toufi Saliba) 위원장이 한국에 본부를 설립하겠다는 의사를 표했고, 지난 8월부터 부산시와 본격적인 협의를 거쳐 성사됐다.

이번 협약은 부산본부 설립으로 인공지능 분야 전문가와 기업 등의 교류를 활성화하고, 관련 표준화에 대한 국제협력을 다지는 데 뜻이 있다.

세부 협약 내용은 ▲부산본부 설립을 위한 준비위원회 구성 및 운영 등에 관한 사항 ▲AI KOREA 등 부산시에서 개최하는 인공지능 관련 행사에 IEEE 및 관련 해외기업 등의 참여에 관한 사항 ▲부산시 인공지능 관련 스타트업에 대한 지원 및 국제협력·교류 등에 관한 사항 ▲인공지능 관련 연구소·대학·기업 간 협업 사항 등을 담고 있다.

부산시와 IEEE ‘AI 보안 국제 프로토콜 위원회’는 부산본부 설립 준비위원회를 먼저 구성해 시 주관 인공지능 행사에 참여할 계획이다.

또 국내 스타트업 지원과 인공지능 분야 공동 연구를 추진하는 등 활발한 국제교류 기틀을 다져갈 예정이다.

IEEE는 1963년 미국에서 설립된 전기·전자 분야 국제표준화를 선도하는 단체로, 세계 175개국의 전기·전자 분야 전문가 회원 50만여명이 활동하고 있다.

전기·전자분야 주요 표준 및 연구정책을 발표하며 국제표준화 기구 역할을 담당하고 있다.

박형준 부산시장은 “부산이 인공지능 분야 표준화의 선두주자 반열에 오르는 큰 걸음을 내딛게 됐으며, 부산본부 설립에 많은 노력을 기울여 관련 분야 산업을 이끌어가겠다”고 말했다.

