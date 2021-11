임대주택건설형 공동주택용지 공모…성남복정 등 5필지

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 성남복정1, 남양주진접2, 인천계양 지구 내 총 5필지를 대상으로 '임대주택건설형' 공동주택용지 공모를 8일부터 실시한다고 밝혔다.

임대주택건설형은 민간사업자가 공급받은 공동주택용지에 건설하는 분양주택의 일부를 사업시행자인 LH에 매각하고, LH는 이를 공공임대주택으로 활용하는 제도다.

LH는 민간사업자가 공동주택용지에 건설하는 분양주택의 20~30% 범위에서 업체가 제안하는 임대주택 매각비율, 임대주택품질(녹색건축 인증, 장수명주택 인증) 등의 평가를 통해 공급대상자를 선정할 계획이다.

공모 대상은 성남복정1 B3블록 1필지(3만777㎡), 남양주진접2 S-1블록·S-2블록 2필지(7만8248㎡), 인천계양 A5블록·A8블록 2필지(9만386㎡) 등 총 5필지이다.

국토부는 지난해 11월 추첨방식 택지공급제도의 부작용을 해소하기 위해 공동주택 건설용지 공급 시 사회적 기여, 주택품질 등의 평가를 통해 공급대상자를 선정하는 내용의 '공공택지 공급제도 개선방안'을 발표했다.

임대주택건설형은 평가를 통한 공공택지 공급방식(임대주택건설형, 이익공유형, 설계공모형) 중 하나로, 민간이 건설한 분양주택을 임대주택으로 매입해 중·대형 규모의 임대주택을 확보할 수 있다는 장점이 있다.

자세한 공모내용은 LH 누리집을 통해 확인할 수 있다. 오는 12일 오후 1~4시 참가신청서를 접수한다. 제안서 접수와 심사결과 발표 순서로 진행할 계획이며, 단독 응모 시 재공모를 진행한다.

김형석 국토부 토지정책관은 "평가방식 공급대상자 선정을 통해 건실한 업체에게 택지를 공급하고, 계열사를 동원해 입찰하는 소위 벌떼입찰을 차단할 수 있을 것으로 기대된다"며 "평가방식으로 공급하는 택지의 비율을 점진적으로 확대하고 건전한 택지 공급질서를 확립해 나가겠다"고 말했다.

