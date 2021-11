'대선 불참' 선언 홍준표 "당 분열로 보는 건 큰 잘못…그럴 힘도 없어"

"백의종군 선언했으면 액면 그대로 보길"

[아시아경제 임주형 기자] '이번 대선에 참여할 생각이 없다'고 밝힌 홍준표 국민의힘 의원이 일각에서 내홍 우려가 나온 것에 대해 "원팀이 안 된다거나 분열로 보는 것은 큰 잘못이다"라고 선을 그었다.

홍 의원은 7일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "나는 당을 분열시킬 힘도 없고 또 그럴 생각도 없다"며 이같이 말했다.

이어 "꼭 대선 조직에 들어가야만 원팀이 되는 건가"라며 "처음부터 백의종군이라고 선언했으면 액면 그대로 봐주면 될 걸 꼭 못된 심보로 걸고넘어지는 것은 획일주의 군사문화의 잔재가 아닌가"라고 되물었다.

그러면서 "우리 당은 자유민주주의를 근간으로 삼는 정당"이라며 "당원 개개인의 생각을 강요하는 것 자체가 전체주의다. 더이상 그 문제가 거론되지 않았으면 한다"라고 거듭 강조했다.

이날 윤석열 국민의힘 대선 후보는 페이스북에 글을 올려, 다른 경선 주자들과의 협력을 강조한 바 있다.

그는 "홍준표 선배님의 짧은 메시지는 제 가슴을 뭉클하게 했고, 제 수락 연설보다 훨씬 빛났다"며 "정치 선배님들이 보여준 애국심, 경륜, 지혜를 열심히 배우겠다. 이제 우리는 모두 정권교체를 위한 깐부"라고 했다.

그러면서 "우리 당의 지난 역사를 돌아보면 감동적인 승복과 단결을 이뤘을 땐 승리했지만, 그렇지 못했을 땐 패배했다"며 "정권교체로 이 아름다운 전통을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

그러나 홍 의원은 자신의 역할은 당 경선에서 이미 끝났다고 일축했다. 홍 의원은 페이스북에 쓴 글에서 "이번 대선에서 저는 우리 당 경선을 다이나믹하게 만들고 안갯속 경선으로 흥행 성공을 하게 함으로써 그 역할은 종료됐다고 본다"고 말했다.

앞서 지난 5일 윤 후보에게 패한 뒤 "이번 대선에서 평당원으로 백의종군하겠다"라고 밝힌 것을 확실시한 것으로 풀이된다.

또 "사상 최초로 검찰이 주도하는 비리의혹 대선에는 참여할 생각이 없다"며 꼬집기도 했다.

다만 홍 후보는 "이번에 저를 열광적으로 지지해준 2040들의 놀이터 '청년의꿈' 플랫폼을 만들어 그분들과 세상 이야기를 하면서 향후 정치 일정을 가져가고자 한다"라며 "나머지 정치 인생은 이 땅의 청장년들과 꿈과 희망을 같이 하는 여유와 낭만으로 보내고 싶다"라고 덧붙였다.

