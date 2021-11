틱톡서 퍼진 수신호 알아챈 운전자, 납치 위기 10대 소녀 구했다

[아시아경제 황수미 기자] 미국의 한 운전자가 10대 소녀의 구조요청 수신호를 알아채고 이를 신고해 구조한 사연이 알려졌다.

6일(현지 시각) NBC뉴스 등에 따르면 지난 4일 오후 미국 켄터키주의 고속도로를 지나던 한 운전자는 은색 도요타 차량에 타고 있던 16세 소녀의 구조요청 수신호를 목격했다.

운전자는 이를 곧바로 신고했고, 소녀를 납치한 제임스 허벌트 브릭(61)이 체포됐다.

로렐 카운티 보안관실은 당시 한 운전자로부터 "한 소녀가 '가정폭력'과 '도움 요청'을 의미하는 수신호를 보냈다"는 신고를 받았다고 밝혔다.

소녀가 보낸 수신호는 손바닥을 편 채 엄지손가락을 접은 후 나머지 손가락으로 엄지손가락을 감싸 주먹을 쥐는 동작이다.

이는 코로나 셧다운 조치 시행 이후 가정폭력이 증가함에 따라 미국 여성기금네트워크(Women's Funding Network)와 캐나다 여성재단(Canadian Women's Foundation)이 만든 수신호다.

조사 결과 이 소녀는 이미 2일 오전 노스캐롤라이나주에서 실종신고가 된 것으로 밝혀졌다.

보도에 따르면 체포 당시 브릭은 소녀와 함께 친척이 있는 오하이오주로 가던 길이었다. 또한 브릭의 휴대전화에서는 여자아이가 성적으로 표현된 사진이 발견됐다.

현재 그는 불법 감금 및 미성년자의 성행위를 묘사한 물건 소지 등의 혐의로 기소됐고, 로렐 카운티 교정센터에 수감됐다.

