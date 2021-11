진중권 "홍준표는 이미 꽝…윤석열은 꽝 나올까 걱정되는 복권"

홍준표 거취 대해선 "억지 '원팀' 강요 안돼"

[아시아경제 임주형 기자] 진중권 전 동양대 교수가 이재명 더불어민주당 대선후보, 윤석열 국민의힘 대선후보, 홍준표 의원을 각각 '즉석복권'에 비유해 비판했다.

진 전 교수는 7일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "홍준표는 이미 긁어서 꽝이 나온 복권. 윤석열은 긁고는 있는데 꽝 나올까 걱정되는 복권"이라고 비꼬아 비판했다.

이재명 후보에 대해서는 "5억 당첨을 떠드는데, 알고 보니 위조 복권"이라고 꼬집었다.

그러면서 "분위기를 보니 대충 이렇게들 느끼는 것 같다"고 덧붙였다.

다만 향후 대선과 관련해 '내 역할은 경선으로 끝났다'며 선을 그은 홍 의원에 대해서는 "선거에 패배한 사람에게 억지로 원팀 강요하는 건 삼가야 한다"라고 했다.

진 전 교수는 또 다른 게시글에서 홍 의원 거취와 관련된 기사 내용을 공유한 뒤 "그냥 마음을 추스를 시간을 줘야 하고, 그래도 도와주지 않겠다고 하면 할 수 없는 일"이라며 이같이 말했다.

또 "그(홍준표 의원)가 새로운 정치 프로젝트를 시작하는 것을 응원하고 지원하는 게 올바른 방식"이라며 "남의 정치적 선택은 비난받을 게 아니라, 존중받아야 할 것. 여기저기서 지지자들끼리 상대의 선택을 놓고 서로 비난하는 모습을 보는 게 힘들다"라고 덧붙였다.

홍 의원은 이날 페이스북에 쓴 글에서 "이번 대선에서 저는 우리 당 경선을 다이나믹하게 만들고 안개 속 경선으로 흥행 성공을 하게 함으로써 그 역할은 종료됐다고 본다"고 밝혔다.

이어 "이번 대선에서 제 역할은 전당대회장에서 이미 밝힌 대로 거기까지"라며 "사상 최초로 검찰이 주도하는 비리의혹 대선에는 참여할 생각이 없다"라고 선을 그었다.

다만 "이번엔 저를 열광적으로 지지해 준 2040들의 놀이터 '청년의꿈' 플랫폼을 만들어 그분들과 세상 이야기를 하면서 향후 정치 일정을 가져가고자 한다"라며 "나머지 정치 인생은 이 땅의 청장년들과 꿈과 희망을 같이 하는 여유와 낭만으로 보내고 싶다"라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr