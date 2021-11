[아시아경제 조인경 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 1,600 등락률 -1.98% 거래량 196,244 전일가 80,900 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 현대백화점그룹, 한섬 해외패션부문 박철규 사장 영입[인사] 현대백화점그룹"올여름 거리두기 강화에 주춤" 현대百, 3Q 영업익 475억…6.3%↑(종합) close 이 오는 14일까지 무역센터점 11층에서 스웨덴 럭셔리 매트리스 브랜드 '해스텐스(H?STENS)'의 침대 '그랜드 비비더스'를 전시·판매한다고 7일 밝혔다.

그랜드 비비더스는 캐나다 출신의 세계적인 인테리어 디자이너 페리스 라파울리가 디자인했다. 천연가죽 등 프리미엄 소재를 사용해 스웨덴 장인들이 수작업으로 제작하며, 주문 후 배송까지 6개월 가량이 소요된다. 판매가격은 5억원으로, 국내에서 판매하는 침대 가운데 최고가다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr