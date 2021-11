특허청, ‘전남 지식재산 페스티벌’ 온라인 개최

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 8일 전남 중소기업진흥원에서 전남도와 함께 ‘2021 전남 지식재산 페스티벌’을 개최한다고 7일 밝혔다.

페스티벌은 ‘디지털 시대를 선도하는 지식재산’을 주제로 열리며 특허청 공식 유튜브를 통해 온라인으로 시청할 수 있다.

이 자리에서 특허청은 지역 예비창업자와 지식재산·금융·법률·세무분야 전문가 간 1대 1 화상상담과 전남지역 기관, 기업이 보유한 우수 지식재산을 예비창업자·기업 등에 매칭하는 ‘지식재산 마켓’을 진행할 예정이다.

특히 페스티벌 기간 동안 목포해양대, 전남대 등 연구기관이 정수마린, 에코솔트 등 지역 기업에 특허기술을 이전하는 내용의 ‘지식재산 기술이전 계약’을 체결하는 시간도 마련된다.

특허청 정연우 산업재산정책국장은 “특허청은 중소기업이 지식재산을 기반으로 성장할 수 있는 토양을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

